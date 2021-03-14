Появились новые подробности о проведении Олимпиады в Токио

Фото: официальный сайт Международного олимпийского комитета

Организаторы Олимпийских игр в Токио сократят количество членов делегаций лидеров зарубежных государств, рассказали источники, близкие к ходу подготовки мероприятия.

Предполагается, что группа сопровождения главы зарубежного государства сможет насчитывать не более 11 человек, министра — не более четырех человек.

Данная мера будет предпринята в связи с пандемией коронавирусной инфекции, чтобы сократить риск дальнейшего распространения COVID-19.

Официальное подтверждение данной информации от японского оргкомитета Олимпиады или Международного олимпийского комитета не поступало, сообщает Kyodo.

Ранее российским спортсменам запретили демонстрировать национальный гимн и флаг во время Олимпийских игр и на Кубках мира. Ограничение вынес CAS по заявлению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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