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ОКР не будет использовать «Катюшу» на Олимпийских играх, если получит требование от МОК
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

ОКР не будет использовать «Катюшу» на Олимпийских играх, если получит требование от МОК

Анастасия Волоснова

Спорт

Олимпийский комитет России не получал от Международного олимпийского комитета заявление о запрете на использование песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Однако в ОКР готовы предложить другую песню на замену «Катюши», если это будет необходимо. О запрете на использование «Катюши» стало известно из СМИ. Медиа сообщали, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне не одобрил выбранную Россией музыкальную композицию.

— Композиция «Катюша» была предложена Комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант, — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ОКР добавили, что на замену гимну в России есть другие варианты композиций, поэтому окончательный выбор не является для российских спортсменов проблемой, сообщает Интерфакс.

Ранее российским спортсменам запретили демонстрировать гимн и флаг страны во время Олимпийских игр и на Кубках мира. Ограничение вынес CAS по заявлению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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