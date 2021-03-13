Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Александр Большунов победил в лыжной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Фото: instagram/san_sanych_bolshunov

Александр Большунов победил в лыжной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Анастасия Волоснова

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 километров классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира.

Большунов прошел гонку за 34 минуты 7,1 секунды, обогнав норвежца Йоханнеса Клебо на 18,4 секунды. Клебо занял второе место в турнире, а норвежец Пол Голберг — третье, с разницей в 18,9 секунды.

Россиянин Артем Мальцев вышел на шестое место (+24,2 секунды), Алексей Червоткин — на десятое (+40,9 секунды), Иван Якимушкин — на 25-е (+1.04,4), Евгений Белов — на 27-е (+1.11,4), Илья Порошкин — на 32-е (+1.14,7), Илья Семиков — на 34-е (+1.16,7), Андрей Мельниченко — на 64-е (+2.34,5).

В начале февраля Александр Большунов набрал 1613 очков, чем обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира.

Заключительная гонка Кубка мира пройдет в воскресенье, 14 марта. В рамках турнира пройдет гонка преследования свободным стилем на 50 километров.

Читайте также: «Динамо» обыграл «Тамбов» в матче 21-го тура РПЛ

Спортпобедалыжи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте