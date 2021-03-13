Александр Большунов победил в лыжной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Фото: instagram/san_sanych_bolshunov

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 километров классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира.

Большунов прошел гонку за 34 минуты 7,1 секунды, обогнав норвежца Йоханнеса Клебо на 18,4 секунды. Клебо занял второе место в турнире, а норвежец Пол Голберг — третье, с разницей в 18,9 секунды.

Россиянин Артем Мальцев вышел на шестое место (+24,2 секунды), Алексей Червоткин — на десятое (+40,9 секунды), Иван Якимушкин — на 25-е (+1.04,4), Евгений Белов — на 27-е (+1.11,4), Илья Порошкин — на 32-е (+1.14,7), Илья Семиков — на 34-е (+1.16,7), Андрей Мельниченко — на 64-е (+2.34,5).

В начале февраля Александр Большунов набрал 1613 очков, чем обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира.

Заключительная гонка Кубка мира пройдет в воскресенье, 14 марта. В рамках турнира пройдет гонка преследования свободным стилем на 50 километров.

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