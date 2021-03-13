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Москвичам рассказали, как изменятся здания в Басманном районе после капремонта
Фото: Е. Самарина. Mos.ru

Москвичам рассказали, как изменятся здания в Басманном районе после капремонта

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15с2 Карта всех событий

В 2021 году для москвичей запустили новые экскурсии по столице, во время которых гид будет рассказывать о преображении зданий после капитального ремонта. Первая экскурсия прошла в Басманном районе города. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

О реконструкции домов москвичам рассказал победитель конкурса 2018 года «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев. Он начал экскурсию с бывшего доходного дома, который расположен по адресу Старая Басманная улица, дом 15, строение 2.

— Дом построен в голландском стиле с выгнутыми аттиками на фасаде, скорее всего, в честь 100-летия Санкт-Петербурга как дань любви Петра I ко всему голландскому. В архитектуре присутствуют также элементы модерна, например лепнина, женские маски из штукатурки — лорелеи, — отметил Макеев.

По словам заместителя генерального директора ФКР столицы Ильи Байдужего, в 2021-м году в здании проведут капитальный ремонт, после чего фасад дома примет свой первоначальный вид. Стены оштукатурят, окрасят, а трещины заделают.

В бывшей «сталинке», которая расположена в первом корпусе дома 20 на Старой Басманной также проведут капитальный ремонт. В здании заменят инженерные коммуникации.

Еще один дом сталинской эпохи отреставрируют в Басманном тупике. Здание, построенное в стиле конструктивизма, расположено в доме 6а, строении 2. Дом уже ремонтируют рабочие, они меняют инженерные системы, устанавливают новый мусоропровод, обновляют крышу и подвалы.

Немецкую слободу отреставрируют на пересечении Старой Басманной и Бауманской улиц, рабочие будут обновлять фасад здания. Уточняется, что слобода была создана еще в XVII веке.

— Капитальный ремонт фасада будет проходить кропотливо и тщательно, под двойным контролем. Мы хотим полностью восстановить все архитектурные элементы, в том числе обрамление мозаичного панно. Вплоть до самых малозаметных деталей, — сообщил Илья Байдужий.

Всего в Басманном районе завершили реставрацию свыше 350 зданий.

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