Байден планирует использовать 200 миллионов доз вакцины от COVID-19 за 100 дней

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За 100 дней президентства Джо Байдена в США планируют использовать 200 миллионов доз вакцины о коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

Байден выразил надежду, что к этому же периоду в стране откроется большая часть школ.

— Сегодня я ставлю вторую цель — к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз, — приводит РИА Новости слова Байдена.

Уточняется, что 100 дней президентства Байдена будет отмечаться в конце апреля. Он стал президентом США 20 января 2021 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране наблюдается резкий рост случаев COVID-19 на фоне третьей волны.

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