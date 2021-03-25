Байден планирует использовать 200 миллионов доз вакцины от COVID-19 за 100 дней
За 100 дней президентства Джо Байдена в США планируют использовать 200 миллионов доз вакцины о коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
Байден выразил надежду, что к этому же периоду в стране откроется большая часть школ.
— Сегодня я ставлю вторую цель — к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз, — приводит РИА Новости слова Байдена.
Уточняется, что 100 дней президентства Байдена будет отмечаться в конце апреля. Он стал президентом США 20 января 2021 года.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране наблюдается резкий рост случаев COVID-19 на фоне третьей волны.
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