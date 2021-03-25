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Кризис из-за COVID-19 погрузил в крайнюю бедность 120 миллионов человек
Фото: Pixabay

Кризис из-за COVID-19 погрузил в крайнюю бедность 120 миллионов человек

Анастасия Волоснова

Общество

Около 120 миллионов человек погрузились в крайнюю бедность из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Об этом свидетельствуют данные из доклада ООН.

По информации ООН, рабочие места потеряли 114 миллионов человек.

— В докладе о финансировании устойчивого развития за 2021 год говорится, что мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет, — говорится в сообщении.

Сильнее всего кризис ударил по самым уязвимым слоям общества. В ООН уточнили, что они пострадали непропорционально больше остальных, сообщает РИА Новости.

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