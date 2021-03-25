Кризис из-за COVID-19 погрузил в крайнюю бедность 120 миллионов человек

Фото: Pixabay

Около 120 миллионов человек погрузились в крайнюю бедность из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Об этом свидетельствуют данные из доклада ООН.

По информации ООН, рабочие места потеряли 114 миллионов человек.

— В докладе о финансировании устойчивого развития за 2021 год говорится, что мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет, — говорится в сообщении.

Сильнее всего кризис ударил по самым уязвимым слоям общества. В ООН уточнили, что они пострадали непропорционально больше остальных, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Москвичи увеличивают риски, откладывая вакцинацию от COVID-19