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Сергей Собянин: Москвичи увеличивают риски, откладывая вакцинацию от COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сергей Собянин: Москвичи увеличивают риски, откладывая вакцинацию от COVID-19

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию от COVID-19. Об этом глава города заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сергея Собянина, откладывание вакцинации увеличивает риски.

— Нельзя рисковать своим здоровьем. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску, просто огромному риску, — пояснил мэр.

Он добавил, что в условиях пандемии всем жителям города придется или привиться, или переболеть коронавирусом. Мэр уточнил, что «третьего практически не дано».

—Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями, — подчеркнул глава города.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна.

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