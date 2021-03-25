Около миллиона человек привили от коронавируса в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице от коронавирусной инфекции привили около миллиона человек. Об этом в четверг, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Около 40 процентов из этого количества — это люди старшего поколения, и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений, — отметил он.

Мэр Москвы добавил, что вакцина показывает хорошую эффективность. Сергей Собянин попросил горожан, в особенности пожилых, не игнорировать вакцинацию от коронавируса.

Видео: Telegram / Оперштаб Москвы

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве является стабильной. Он подчеркнул, что у большинства горожан нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса.

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