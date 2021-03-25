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Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна

Виктория Родимкина

Город

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний среди пожилых. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 25 марта.

— Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний — мы видим, что больше стало среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций мы видим, что больше пожилых стало, — сказал Сергей Собянин.

Глава города отметил, что у большинства горожан нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Прививка стала бы спасением для многих москвичей, добавил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

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