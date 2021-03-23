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Мэр Москвы утвердил порядок назначения новых выплат семьям с детьми от трех до семи лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы утвердил порядок назначения новых выплат семьям с детьми от трех до семи лет

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что в зависимости от уровня нуждаемости семьи с детьми от трех до семи лет вправе получать нынешнее пособие в размере 7725 рублей в месяц. Также они могут подать заявление на получение новой региональной выплаты.

Размер новой ежемесячной выплаты будет дифференцирован. В зависимости от материального положения семьи она может составить 50 процентов от величины прожиточного минимума ребенка — 7791 рубль, 75 процентов — 11 687 рублей, 100 процентов — 15 582 рубля в месяц. Если в семье воспитываются нескольких детей от трех до семи лет, то ежемесячная выплата выплачивается на каждого ребенка. Для получения права на новую денежную выплату среднедушевой доход малообеспеченной семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Москве в среднем на душу населения, — 18 029 рублей в месяц, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы. Размер выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей, ее получат около 83 тысяч москвичей.

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