Фото: Официальный сайт мэра Москвы (mos.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра во вторник, 23 марта.

— Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал мэр.

Правительство города ежегодно выплачивает материальную помощь ко Дню Победы, в частности, инвалидам и участникам войны, военнослужащим, не входящим в состав действующей армии, солдатам, награжденным орденами и медалями СССР, и прочим категориям граждан. Размер выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей, ее получат около 83 тысяч москвичей, передает агентство городских новостей «Москва».

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