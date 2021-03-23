Сергей Собянин оценил первый этап модернизации Люберецких очистных сооружений

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел результат реализации первого этапа комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал».

Глава города отметил, что очистные сооружения являются самой невидимой работой коммунальщиков, но от этого не менее важной.

— Люберецкие очистные сооружения принимают половину стоков Москвы и являются одним из крупнейших в Европе. Последние годы много внимания уделяли реконструкции, ремонту, но тем не менее приняли решение о комплексной реконструкции всех очистных сооружений, — сказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что во время реконструкции были внедрены самые современные технологии. По словам мэра, на сегодняшний день уже готова первая очередь очистных сооружений, вторая завершена на 60 процентов.

Глава города пояснил, что вся реконструкция должна закончиться в течение 2021–2023 годов. После завершения ремонта это будут сооружения с новыми экологическими критериями качества, стандартами, передает слова мэра агентство городских новостей «Москва».

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