Московский совет ветеранов присоединился к информированию о вакцинации от COVID-19

Фото: Пресс-служба Московского городского совета ветеранов

В Московском городском совете ветеранов 24 марта прошла встреча актива, на которой затронули вопросы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба совета в четверг, 25 марта.

Глава совета Георгий Пашков пояснил, что ветераны проявляют большой интерес к теме вакцинации от COVID-19. Для их информирования разработана целая программа.

На мероприятии побывали ветераны, которые уже успели сделать прививку от коронавируса. Большинство из них решили привиться, чтобы иметь возможность вернуться к работе в Совете ветеранов, добавили в пресс-службе.

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