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Меркель заявила, что в Германии наблюдается резкий рост случаев COVID-19
Фото: flickr.com / European People's Party

Меркель заявила, что в Германии наблюдается резкий рост случаев COVID-19

Анастасия Волоснова

В мире

В Германии наблюдается резкий рост случаев коронавируса на фоне третьей волны. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.

По ее словам, в стране преобладает британская мутация коронавируса, из-за чего жители Германии живут «в условиях новой пандемии».

— Сейчас мы находимся в третьей волне, вновь наблюдается экспонентный рост заболевших, — отметила Меркель.

Канцлер призвала граждан ФРГ каждый день делать бесплатный тест на коронавирус. Его можно сделать по государственной услуге в центрах вакцинации. Она добавила, что необходимо использовать возможности по контролю над пандемией на 100 процентов.

— В отделениях интенсивной терапии... озабоченность очень велика. И в больницах окажутся не 90-летние, это будут 50-летние, 60-летние и 70-летние. Это люди с очень большими жизненными ожиданиями. И десять процентов из них, как говорят эксперты, будут иметь долгосрочные последствия от коронавируса, — пояснила Меркель.

Она отметила, что необходимо бороться на каждого жителя Германии, чтобы не допустить его заболевания коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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Ангела МеркельГерманиякоронавирус
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