Вакцину «Спутник V» начнут производить в Китае

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Более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V» произведет ведущая биотехнологическая компаний Китая Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. О соответствующей договоренности сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что произведенного объема хватит для вакцинации свыше 30 миллионов человек. Производства вакцины в Китае стартует в мае текущего года.

— «Спутник V» — одна из лучших вакцин против коронавируса в мире, которую одобрили свыше 50 стран. Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства «Спутника V» в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему мире, — цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева РИА Новости.

Напомним, вакцину «Спутник V» одобрили уже в 57 странах, общее население которых превышает 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата оценивается в 91,6 процента. Этот показатель подтверждается данными в публикации журнала The Lancet, который является одним из старейших и уважаемых медицинских мировых изданий.

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