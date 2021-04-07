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Еще 8294 пациента с COVID-19 выявили в России за минувшие сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 8294 пациента с COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

В 84 регионах России за последние сутки зафиксировали 8294 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 7 апреля.

Среди новых пациентов 12,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 374 человека, вылечились 9445 пациентов.

Еще 8294 пациента с COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству новых пациентов с коронавирусом продолжает лидировать Москва, где выявили 1585 новых случаев. Санкт-Петербург находится на втором месте, так как в городе за сутки выявили 705 новых случаев коронавируса. На третьем месте — Московская область, где зафиксировали 570 новых пациентов с коронавирусом.

Еще 8294 пациента с COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в 85 регионах России выявлено 4 606 162 случая COVID-19. Скончались от коронавируса 101 480 человек, вылечились от инфекции 4 229 480 пациентов.

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