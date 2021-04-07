Депздрав: Около 40 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице свыше 40 процентов горожан имеют антитела G, которые обеспечивают защиту при повторной встрече с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в среду, 7 апреля.

— Довольно большое число москвичей уже переболели коронавирусной инфекцией и сейчас имеют иммунитет. По нашим оценкам, сейчас антитела G в среднем имеют 43-44 процента москвичей, — говорится в сообщении.

В Депздраве отметили, что переболевшие COVID-19 жители столицы могут отложить вакцинацию до тех пор, пока уровень антител у них в организме не снизится. При этом, добавили в пресс-службе, наличие антител не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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