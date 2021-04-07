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Почти все пожилые люди в домах престарелых в Москве вакцинировались от COVID-19
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Почти все пожилые люди в домах престарелых в Москве вакцинировались от COVID-19

Иван Юминов

Город

От коронавируса в городских домах престарелых вакцинировались 96 процентов пожилых людей. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в среду, 7 апреля.

— Мы провели большую кампанию по вакцинации проживающих в домах престарелых и провакцинировали свыше 10,6 тысячи человек. Это 96 процентов от тех, у кого отсутствуют медицинские противопоказания, — рассказали в ведомстве.

Именно эта категория людей в первую очередь находится в группе риска по коронавирусу, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось об обнаружении нового осложнения у переболевших COVID-19.

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