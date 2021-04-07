Ученые выявили новое осложнение у переболевших COVID-19

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Около трети людей, переболевших коронавирусной инфекцией, страдают от нервных или психических расстройств. К такому выводу пришли ученые из британо-американской исследовательской группы.

Специалисты проанализировали данные более чем о 236 тысячах пациентов с коронавирусом, а также информацию о состоянии их здоровья в течение полугода после выздоровления.

Выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

У людей, чьи данные изучались в ходе данного исследования, распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в шесть месяцев после болезни составила 33,62 процента.

Чаще всего встречались тревожное и аффективное расстройства (17 и 14 процентов случаев соответственно). Реже у переболевших COVID-19 отмечали ишемический инсульт, расстройство в связи с употреблением психоактивных веществ , бессонницу, деменцию.

При этом в 13 процентах случаев диагнозы, сопряженные с нарушением мозговой деятельности, ставили людям впервые, пишет The Lancet.

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