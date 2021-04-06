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Путин обсудил со своим бразильским коллегой борьбу с коронавирусом
Фото: Администрация президента РФ

Путин обсудил со своим бразильским коллегой борьбу с коронавирусом

Полина Долганова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Лидеры стран обсудили торгово-экономические отношения и варианты борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что переговоры были инициированы бразильской стороной.

Известно, что в ходе телефонного разговора лидеры государств обсудили перспективы двустороннего развития отношений. Также был подтвержден настрой на совместную работу в сфере стратегического партнерства и выражено обоюдное желание последовательно наращивать торговые и экономические связи.

Добавляется, что президенты обсудили варианты сотрудничества по борьбе с распространением COVID-19. В том числе были подняты вопросы регистрации российской вакцины «Спутник V» на территории Бразилии, организации поставок препарата и его производства.

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международные отношенияВладимир Путинпереговоры
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