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Президент Аргентины Фернандес поблагодарил Путина за вакцину «Спутник V»
Фото: Администрация президента РФ

Президент Аргентины Фернандес поблагодарил Путина за вакцину «Спутник V»

Полина Долганова

Политика

Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший COVID-19, поблагодарил президента России Владимира Путина за вакцину «Спутник V» во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства.

Отмечается, что Владимир Путин сам позвонил аргентинскому коллеге.

Фернандес выразил благодарность главе РФ за поставки «Спутника V» и рассказал, что его болезнь протекает в легкой форме и без симптомов благодаря российской вакцине.

Он также доложил, что процесс иммунизации в стране проходит успешно, у большинства граждан нет серьезных побочных эффектов.

— Президент еще раз попросил помощи у своего коллеги из России, чтобы гарантировать поставки вакцины в Аргентину. Путин его заверил, что поставки продолжатся, согласно договоренностям, — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время разговора Путин повторно пригласил Фернандеса посетить Москву, чтобы развить отношения двух государств, сообщает РИА Новости.

Напомним, 3 апреля тест президента Аргентины на коронавирус показал положительный результат. В тот же день врачи оценили состояние здоровья главы государства как стабильное.

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вакцинаАргентинаВладимир Путин
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