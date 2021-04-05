Президент России и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудили поставки «Спутника V»

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг обсудили по телефону вопросы борьбы с коронавирусом и углубление контактов в рамках поставки российского препарата от COVID-19 «Спутник V». Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— Предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также политики отметили заинтересованность в продолжении сотрудничества, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН.

— С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году, — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин назначил Геннадия Бездетко новым послом России во Вьетнаме