Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Президент России и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудили поставки «Спутника V»
Фото: Администрация Президента РФ

Президент России и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудили поставки «Спутника V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг обсудили по телефону вопросы борьбы с коронавирусом и углубление контактов в рамках поставки российского препарата от COVID-19 «Спутник V». Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— Предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также политики отметили заинтересованность в продолжении сотрудничества, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН.

— С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году, — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин назначил Геннадия Бездетко новым послом России во Вьетнаме

Вьетнамукрепление сотрудничестваВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в