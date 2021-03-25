Путин назначил Геннадия Бездетко новым послом России во Вьетнаме

Фото: Администрация президента РФ

Геннадия Бездетко назначили новым чрезвычайным и полномочным послом России во Вьетнаме. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Постановление опубликовали в четверг, 25 марта, на официальном портале правовой информации.

— Назначить Бездетко Геннадия Степановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам, — говорится в указе.

Ранее Бездетко занимал должность заместителя директора третьего департамента Азии МИД России и был советником-посланником во Вьетнаме.

С конца 2014 года послом во Вьетнаме был Константин Внуков. Другим указом Путин снял Внукова с данной должности.

Кроме того, президент назначил Марата Павлова послом РФ в Республике Маршалловы Острова. С 2020 года он был послом России на Филиппинах, сообщает ТАСС.

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