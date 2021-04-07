Россиян предупредили о «ложном коронавирусе» у детей

Фото: pixabay.com

С наступлением весны у аллергиков начинают проявляться характерные симптомы. Поскольку они схожи с симптомами коронавирусной инфекции, многие россияне ошибочно принимают аллергию за COVID-19, рассказывают врачи.

Чаще всего подобные ситуации возникают, если аллергические симптомы проявляются впервые — например, у детей.

Как отмечает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, точно установить, идет речь об аллергии или коронавирусе, можно только после своевременного обследования и оценки эпидемиологической ситуации.

Эксперт пояснила, что коронавирус у детей часто протекает в более легкой форме, чем у взрослых, а симптомы могут быть неяркими, «смазанными». Это увеличивает вероятность ошибочного диагноза.

В свою очередь, аллерголог Ксения Болгова предупреждает, что аллергические проявления могут появиться еще до начала цветения растений — это так называемая грибковая аллергия. После того, как сойдет снег, оголяется прошлогодняя опавшая листва, в воздух попадает огромное количество спор плесневых грибков. Они могут провоцировать симптомы аллергии: насморк, кашель, зуд глаз.

Позднее у аллергиков начинается поллиноз — аллергия на пыльцу деревьев. Если прежде аллергические реакции не возникали, можно спутать их с респираторно-вирусной инфекцией, в том числе коронавирусом.

Врачи напоминают, что специфическим симптомом COVID-19 является потеря обоняния и вкуса. У детей этот симптом может быть слабо выражен или отсутствовать, кроме того, при аллергии ребенок тоже может хуже чувствовать запахи из-за отека слизистых оболочек.

Специалисты рекомендуют для точной диагностики и устранения сомнений обращаться к врачам: неправильная терапия при аллергии может поспособствовать развитию астмы, пишут «Известия».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в стране началась третья волна коронавируса. При этом на данный момент в Канаде распределили между населением уже более 10 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин обсудил со своим бразильским коллегой борьбу с коронавирусом