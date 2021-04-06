Премьер-министр Канады заявил, что в стране началась третья волна коронавируса

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Канада переживает уже третью волну коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 6 апреля, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

— По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас — это Канада, — цитирует министра Интерфакс.

Политик отметил, что чуть позже обсудит сложившуюся ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом, так как в минувшую субботу там был введен режим частичной изоляции.

По словам Трюдо, на данный момент в Канаде распределили между населением уже более 10 миллионов доз вакцины от COVID-19. Он также добавил, что каждый из 38 миллионов граждан Канады сможет привиться уже к концу сентября текущего года.

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