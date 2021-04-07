Сергей Собянин рассказал о технологиях, которые помогли Москве в борьбе с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие технологии помогли столице во время борьбы с пандемией коронавируса. Об этом глава города написал в своем блоге в среду, 7 апреля.

Сергей Собянин отметил, что столица больше года живет в условиях пандемии коронавируса. За это время врачи многое узнали о болезни и научились ей противостоять.

— А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания, — уточнил столичный мэр.

Так, в столице в марте прошлого года была развернута масштабная система для оперативного выявления заболевших COVID-19. ПЦР-тесты начали брать в обязательном порядке у всех приезжих, проживающих с носителями вируса, пожилых людей и хронических пациентов с коронавирусом.

В мае жители столицы могли проверить уровень антител к COVID-19 в городских ИФА-центрах. Так удавалось выявлять бессимптомных носителей вируса и своевременно их изолировать.

Помимо этого, в Москве стали перепрофилировать клиники для борьбы с коронавирусом. Пациентов с инфекцией начал принимать комплекс в Коммунарке, ставший флагманом борьбы с COVID-19 в России. Также оперативно была построена инфекционная больница в Воронцовском. На пике пандемии в городе было развернуто 26 тысяч коек.

В апреле 2020 года в столице создали клинический комитет для разработки протоколов диагностики и лечения COVID-19. Эксперты собрали лучшие медицинские практики и утвердили единый стандарт в подходе к лечению коронавируса в стационарах.

Для пациентов, которые имеют легкую форму коронавируса и лечатся дома, открыли центр телемедицины. Врачи находились на круглосуточной связи с пациентами и могли оценивать их состояние, фиксировать жизненные показатели, давать рекомендации.

Москва стала первым городом в России, жители которого начали проходить вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день горожане могут сделать бесплатную прививку в 100 пунктах вакцинации или в популярных местах, где работают выездные бригады.

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