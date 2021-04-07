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Михаил Мурашко оценил возможность завершения пандемии коронавируса к осени
Фото: minzdrav.gov.ru

Михаил Мурашко оценил возможность завершения пандемии коронавируса к осени

Никита Абрамов

Общество

В России присутствуют все факторы для создания коллективного иммунитета от COVID-19 к осени. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Наша задача — создать популяционный иммунитет за весну-лето. Все обнадеживающие факторы на сегодня имеются, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург заявил, что всему миру не удалось создать за год нужного количества вакцины от COVID-19 для победы над ним.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ надеется на включение вакцин от COVID-19 из России в систему организации

пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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