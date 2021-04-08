РФПИ попросил Словакию вернуть «Спутник V» из-за нарушения контракта

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для того, чтобы использовать ее в других странах. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

— РФПИ отправил письмо 6 апреля 2021 года с просьбой вернуть вакцину из-за многократных нарушений контракта, таким образом, она может быть использована в других странах, — говорится в сообщении.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Ранее бывший премьер Словакии Ян Чарногурский рассказал о популярности вакцины «Спутник V» в стране. По его словам, словаки высоко ценят уровень российской науки.

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