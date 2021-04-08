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РФПИ попросил Словакию вернуть «Спутник V» из-за нарушения контракта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

РФПИ попросил Словакию вернуть «Спутник V» из-за нарушения контракта

Никита Абрамов

Внешняя политика

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для того, чтобы использовать ее в других странах. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

— РФПИ отправил письмо 6 апреля 2021 года с просьбой вернуть вакцину из-за многократных нарушений контракта, таким образом, она может быть использована в других странах, — говорится в сообщении.

Ранее бывший премьер Словакии Ян Чарногурский рассказал о популярности вакцины «Спутник V» в стране. По его словам, словаки высоко ценят уровень российской науки.

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вакцинаСловакия«Спутник V»
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