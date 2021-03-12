Экс-премьер Словакии объяснил популярность вакцины «Спутник V» в стране

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Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский объяснил популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» тем, что в его стране присутствуют традиционные пророссийские настроения. Также, по его словам, словаки высоко ценят уровень российской науки.

По мнению Чарногурского, действующий премьер-министр страны Игор Матович при помощи закупки вакцины планирует не только бороться с коронавирусной инфекцией, но и улучшить показатели своего рейтинга. Чарногурский отметил, что авторитет Матовича упал из-за того, что ранее он не предпринимал последовательных и четких мер по борьбе с коронавирусом.

Тем временем ситуация с COVID-19 в Словакии ухудшалась. В начале этого года страна с населением в пять миллионов человек заняла лидирующие позиции по приросту больных коронавирусом. На этом фоне Матович и его правительство подверглись критике как со стороны оппозиции, так и со стороны медэкспертов, соратников по партии, а также обычных граждан.

— И тут Матович, ранее никоим образом не заподозренный в симпатии к России, вдруг начинает расхваливать российскую вакцину «Спутник V», ее эффективность и высокое качество производства, а потом заявляет и о необходимости ее закупки, несмотря на отсутствие регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), — цитирует Чарногурского РИА Новости.

Ранее Игор Матович заявил, что власти Словакии не собираются возвращать российской стороне предоставленную РФ вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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