Врач-иммунолог объяснил, от чего зависит формирование коллективного иммунитета

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться к началу — середине лета, заявили в Министерстве здравоохранения России. Данное сообщение прокомментировал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, который рассказал телеканалу «Мир 24», от чего это зависит.

— Существуют некоторые разночтения. Эпидемиологи считают, что коллективный иммунитет возникает благодаря переболевшим. Принято все время давать цифру зараженных — люди, у которых выявлен коронавирус. Но надо эту цифру умножить как минимум на десять, чтобы охватить тех, которые переболели в латентной форме. Примерно такое соотношение для всех известных бактериальных и вирусных инфекций. К этому нужно добавить уже вакцинированных, потому что с каждым днем их количество нарастает. Эта цифра будет составлять ту самую иммунную прослойку, — объяснил иммунолог.

По его словам, чтобы высчитать процент коллективного иммунитета, нужно разделить полученную цифру на население региона. Он также напомнил, что от 60 процентов коллективного иммунитета начинается естественное затормаживание эпидемии, так как микробу труднее становится находить свою «жертву».

Владислав Жемчугов отметил, что скорость распространения вируса в популяции зависит от нескольких факторов, в число которых входят демография, развитость инфраструктуры, возраст, климат, общественные привычки, образ жизни и другие.

Источник: «Мир 24»

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