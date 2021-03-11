Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

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Коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется у россиян к августу, а в Москве и Санкт-Петербурге еще раньше. Такие сроки назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, Александр Лукашев.

Он уверен, что число людей, которые уже переболели коронавирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев.

— И точно известно, что какая-то часть людей изначально была невосприимчива или практически невосприимчива к COVID-19, потому что имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами, — пояснил специалист.

Вирусолог добавил, что COVID-19 останется с нами и продолжит циркулировать. При этом заболеваемость будет падать, а ее социальная значимость — уменьшаться, передают «Известия».

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