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Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Фото: АГН Москва

Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Юлия Курганова

Здоровье

Коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется у россиян к августу, а в Москве и Санкт-Петербурге еще раньше. Такие сроки назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, Александр Лукашев.

Он уверен, что число людей, которые уже переболели коронавирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев.

— И точно известно, что какая-то часть людей изначально была невосприимчива или практически невосприимчива к COVID-19, потому что имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами, — пояснил специалист.

Вирусолог добавил, что COVID-19 останется с нами и продолжит циркулировать. При этом заболеваемость будет падать, а ее социальная значимость — уменьшаться, передают «Известия».

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