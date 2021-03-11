Ученый назвал наиболее уязвимые перед COVID-19 группы россиян

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Наиболее уязвимы перед COVID-19 россияне с ВИЧ и люди с пересаженными органами, которые принимают препараты для подавления иммунитета. Эти группы назвал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов.

— Наряду с пожилыми их необходимо вакцинировать в первую очередь. Кроме того, если такой человек попал в больницу, там требуется соблюдать максимальные меры предосторожности по нераспространению этой инфекции, — сказал он.

Ученый отметил, что если коронавирусом заражается человек с «проблемами иммунной системы», то он болеет не 7-10 дней, а несколько месяцев. По словам Нетесова, этим объясняется появление новых штаммов COVID-19. Он считает, что мутации, которые ускользают от иммунитета, накапливаются в организме долго болеющего человека, передает издание «Лента.ру».

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