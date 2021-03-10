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Ученые назвали фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые назвали фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) более подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ученые из Бирмингемского университета, исследование которых опубликовал журнал European Journal of Endocrinology.

Эксперты проанализировали данные свыше 21 тысячи женщин с СПКЯ и более 78 тысяч пациентов, которые не страдают этим синдромом. В первой группе заболеваемость инфекцией оказалась примерно в два раза выше, чем во второй: на 1000 участниц с диагнозом приходилось 18,1 случая заражения, а на 1000 женщин без синдрома — 11,9 случая.

— Учитывая высокую распространенность СПКЯ, эти результаты необходимо учитывать при разработке политики и рекомендаций в области общественного здравоохранения по мере развития нашего понимания COVID-19, — уточнили авторы исследования.

Специалисты посоветовали женщинам с синдромом поликистозных яичников внимательнее относиться к своему здоровью во время пандемии коронавируса, а также избегать массовых скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты.

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