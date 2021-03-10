Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы коронавируса

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Новые штаммы коронавирусной инфекции чаще появляются у людей, которые страдают хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— У людей, у которых вирус сохраняется длительное время - это люди с хроническими болезнями, аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, с онкологическими, у них иммунный ответ в организме снижен сам по себе, и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета, — отметил Тимаков.

Он добавил, что у этих людей вирус внутри начинает разнмножаться, а жинеспособными остаются те мутации, которых иммунитет не видит. И люди с такими мутациями могут стать источником новых штаммов коронавируса, передает РИА Новости.

Носитель COVID-19 не всегда может заражать окружающих. Это зависит от того, какое число вируса выделяет человек и насколько другой человек будет восприимчив к инфекции, заключил врач.

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