Названы симптомы, возникающие через несколько месяцев после заболевания COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российские медики относятся к коронавирусу не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а, скорее, как к системному васкулиту. Об этом сообщила главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

Она пояснила, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поэтому происходит поражение не только в тканях легких, но и в почках, печени и коже.

Костина добавила, что когда пациента выписывают, это не означает, что он полностью здоров и избавился от вируса. Некоторые продолжают болеть в течение шести — восьми месяцев. Острая фаза с осложнениями может длиться до четырех недель после выписки. Далее от четырех до двенадцати недель начинается подострая фаза. Симптомы в этот период могут регрессировать или прогрессировать.

Через три месяца после появления первых признаков коронавируса начинается так называемый чистый постковид. Этот период имеет признаки, схожие с системным васкулитом, сопровождающимся симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы, передает РИА Новости.

Ранее иммунолог объяснил, имеет ли значение количество антител к COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Татьяна Голикова подтвердила, что прививки от COVID-19 могут стать регулярными