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Татьяна Голикова подтвердила, что прививки от COVID-19 могут стать регулярными
Фото: government.ru / Правительство РФ

Татьяна Голикова подтвердила, что прививки от COVID-19 могут стать регулярными

Татьяна Плотникова

Общество

Прививки от коронавирусной инфекции, возможно, придется делать на регулярной основе. Об этом в среду, 10 марта, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, отмена масочного режима зависит от ряда факторов, включая соблюдение россиянами ограничительных и профилактических мер, а также масштабной вакцинацией, которая должна охватить не менее 60 процентов населения.

Следует также учесть, что COVID-19 превращается в сезонный вирус — а значит, велика вероятность того, что прививки от коронавируса нужно будет делать регулярно, рассказала вице-премьер.

Вместе с тем Голикова указала, что пока ни в России, ни в мире не накоплено достаточно опыта относительно того, на протяжении какого периода времени сохраняется иммунная защита от коронавирусной инфекции.

— Конечно, сейчас все подрасслаблены и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких, — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе отмены коронавирусных ограничений, а также допустил их частичное сохранение весной.

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прививкивакцинацияТатьяна Голикова
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