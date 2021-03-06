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Власти Словакии исключили возвращение «Спутника V» России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Словакии исключили возвращение «Спутника V» России

Татьяна Плотникова

Здоровье

Власти Словакии не собираются возвращать российской стороне предоставленную РФ вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», об этом заявил премьер-министр государства Игор Матович.

Как отметил глава кабмина Словакии, доставка российского препарата вызвала в стране немалое возмущение. Однако, когда в РФ предложили возвратить вакцину без каких-либо штрафных санкций, подобные разговоры прекратились.

— «Спутник» в Россию не возвращается, — написал Матович в своем Facebook.

Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» вышла на второе место по числу стран, одобривших ее применение.

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