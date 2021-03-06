Власти Словакии исключили возвращение «Спутника V» России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Словакии не собираются возвращать российской стороне предоставленную РФ вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», об этом заявил премьер-министр государства Игор Матович.

Как отметил глава кабмина Словакии, доставка российского препарата вызвала в стране немалое возмущение. Однако, когда в РФ предложили возвратить вакцину без каких-либо штрафных санкций, подобные разговоры прекратились.

— «Спутник» в Россию не возвращается, — написал Матович в своем Facebook.

Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» вышла на второе место по числу стран, одобривших ее применение.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первый этап вакцинации от коронавируса прошли пять миллионов россиян