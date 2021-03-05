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«Спутник V» вышел на второе место среди вакцин по числу одобривших стран
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Спутник V» вышел на второе место среди вакцин по числу одобривших стран

Иван Юминов

Общество

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» вышла на второе место по числу стран, одобривших ее применение. Об этом сообщают ее разработчики.

«Спутник V» получил разрешение в 45 странах. На первом месте расположилась вакцина AstraZeneca — 49 стран, тройку замыкает препарат компании Pfizer, получивший зеленый свет от 43 государств, пишут разработчики вакцины в Twitter.

— «Спутник V» — вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за ваше доверие! — заявили разработчики.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 миллиарда человек.

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коронавирус«Спутник V»
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