«Спутник V» вышел на второе место среди вакцин по числу одобривших стран

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» вышла на второе место по числу стран, одобривших ее применение. Об этом сообщают ее разработчики.

«Спутник V» получил разрешение в 45 странах. На первом месте расположилась вакцина AstraZeneca — 49 стран, тройку замыкает препарат компании Pfizer, получивший зеленый свет от 43 государств, пишут разработчики вакцины в Twitter.

— «Спутник V» — вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за ваше доверие! — заявили разработчики.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 миллиарда человек.

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