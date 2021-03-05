Мишустин поручил завершить основной объем масштабной вакцинации от COVID до осени

Фото: Правительство РФ

Основной объем масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен быть завершен до осени 2021 года. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, он отметил важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Так, глава правительства РФ выразил надежду на то, что оно достигнет серьезного объема, чтобы завершить вакцинацию до соответствующей волны.

Директор центра Ринат Максютов уточнил, что пандемия коронавируса и полученный опыт сотрудников «Вектора» заставляют пересмотреть стратегию развития центра. По его словам, она будет представлена в ближайшее время, передает РИА Новости.

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