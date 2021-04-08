Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Мясников заявил, что вакцинация спасает от тяжелого течения COVID-19
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников заявил, что вакцинация спасает от тяжелого течения COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что невозможно остановить пандемию коронавируса с помощью прививок. Он прокомментировал слова Владимира Соловьева о том, что в США не спадает количество заражений коронавирусом, несмотря на массовую вакцинацию населения.

— Я бы разбил задачу так: я бы вакцинацию поставил как средство избежать тяжелого течения и смерти. И на сегодняшний день пока это стопроцентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных сегодня тяжело не заболел и не умер, — объяснил Мясников.

Врач также добавил, что в большинстве (90 процентов) коронавирус является обычным ОРЗ, однако в десяти процентах случаях у больного начинается «ковидная пневмония».

— Если ты переболел одним штаммом вируса, то антитела тебя не защитят от другого. А вот прививка защитит — она сегодня закрывает весь белковый шип… и защищает от всех мутаций, — рассказал Мясников в эфире телепередаче Владимира Соловьева «Полный контакт» на YouTube.

Также телеведущий отметил, что в России к концу мая или к осени могут начаться новые волны заболеваний COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Медики раскрыли причины появления сильных головных болей после COVID-19

вакцинацияАлександр Мясниковкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в