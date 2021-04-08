Доктор Мясников заявил, что вакцинация спасает от тяжелого течения COVID-19

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что невозможно остановить пандемию коронавируса с помощью прививок. Он прокомментировал слова Владимира Соловьева о том, что в США не спадает количество заражений коронавирусом, несмотря на массовую вакцинацию населения.

— Я бы разбил задачу так: я бы вакцинацию поставил как средство избежать тяжелого течения и смерти. И на сегодняшний день пока это стопроцентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных сегодня тяжело не заболел и не умер, — объяснил Мясников.

Врач также добавил, что в большинстве (90 процентов) коронавирус является обычным ОРЗ, однако в десяти процентах случаях у больного начинается «ковидная пневмония».

— Если ты переболел одним штаммом вируса, то антитела тебя не защитят от другого. А вот прививка защитит — она сегодня закрывает весь белковый шип… и защищает от всех мутаций, — рассказал Мясников в эфире телепередаче Владимира Соловьева «Полный контакт» на YouTube.

Также телеведущий отметил, что в России к концу мая или к осени могут начаться новые волны заболеваний COVID-19.

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