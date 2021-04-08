Медики раскрыли причины появления сильных головных болей после COVID-19

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Большинство людей, перенесших COVID-19, сталкивается с появлением сильных головных болей. Почему так происходит, объяснили российские врачи в эфире передачи «Жить здорово!».

По словам невролога Дмитрия Шубина, за последний год в больницах и поликлиниках стали чаще сталкиваться с огромным количеством жалоб на обострение различных видов боли, в том числе в шее, спине, суставах и голове. Все эти случаи объединяет одно: перенесенная пациентом коронавирусная инфекция. Например, некоторые люди обращаются за помощью к медикам, когда испытывают диффузную головную боль в области темени. Часто она начинается в области шеи.

— Мне кажется, что все объясняется очень просто. Ознакомившись с различными мировыми исследованиями и мнениями на этот счет, я пришел к выводу, что подавляющее число граждан, приходящих с ухудшившейся, как правило, имеющейся до этого головной болью, связано совершенно не с тем, что COVID-19 нанес какой-то непоправимый ущерб, — уточнил Дмитрий Шубин.

Он считает, что боли в голове образуются из-за долгого пребывания в лежачем состоянии и в неудобных позах, если они имели место быть. В свою очередь врач и телеведущая Елена Малышева добавила, что подобный дискомфорт может приводить к нарушениям в костно-мышечных соотношениях, отмечает ФАН.

Как пояснил Дмитрий Шубин, когда человек длительное время не двигается, у него усугубляются все имеющиеся дегенеративные процессы, которые были до этого. По мнению специалиста, при появлении головных болей нужно записываться на прием к неврологу и начинать лечение шейного отдела позвоночника.

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