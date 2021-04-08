Россиянам напомнили, какие документы нужны для вакцинации от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россиянам, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

— Для граждан России нужен паспорт и полис ОМС, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сертификат вакцинации от COVID-19 на английском языке начали выдавать на сайте госуслуг. Документ может понадобиться для зарубежных поездок.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду на включение российских вакцин в систему организации.

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