Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиянам напомнили, какие документы нужны для вакцинации от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россиянам напомнили, какие документы нужны для вакцинации от COVID-19

Юлия Павлушова

Здоровье

Россиянам, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

— Для граждан России нужен паспорт и полис ОМС, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сертификат вакцинации от COVID-19 на английском языке начали выдавать на сайте госуслуг. Документ может понадобиться для зарубежных поездок.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду на включение российских вакцин в систему организации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона»

вакцинацияМинздрав РФкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Все мнения
О проекте
Читайте нас в