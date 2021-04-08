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Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона»

Виктория Родимкина

Здоровье

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» планируется завершить в конце лета этого года. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в четверг, 8 апреля

— В конце лета 2021 года (будут закончены исследования препарата — прим. «ВМ»), — цитирует его РИА Новости.

Вакцина «ЭпиВакКорона» является вторым после «Спутника V» зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.

Ранее глава «Вектора» оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов COVID-19.

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