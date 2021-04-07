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«Вектор» рассказал о влиянии «ЭпиВакКороны» на пожилых людей
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

«Вектор» рассказал о влиянии «ЭпиВакКороны» на пожилых людей

Анастасия Волоснова

Общество

Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди пожилых россиян составляет почти 95 процентов. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По его словам, иммунитет от коронавируса появляется у 94 процентов привитых. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что Семенов говорил об эффективности вакцины среди людей старше 60 лет.

— Мы понимаем, что применение вакцины вызывает образование эффективных антител в 94 процентах случаев. И в любом случае это защищает от тяжелого развития инфекции, — пояснил Семенов.

Ранее глава «Вектора» оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов COVID-19.

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