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Сертификат вакцинации от COVID-19 на английском начали выдавать на портале госуслуг
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сертификат вакцинации от COVID-19 на английском начали выдавать на портале госуслуг

Анастасия Волоснова

Общество

Сертификат вакцинации от коронавируса на английском языке начали выдавать на сайте госуслуг. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

— Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ, — объяснил Качанов.

Данный сертификат может понадобиться россиянам для поездок за границу. Уточняется, что сертификат формируют в виде QR-кода с данными загранпаспорта, если они уже были указаны на портале госуслуг.

— В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены, — добавил Качанов.

Ранее сообщалось, что почти все пожилые люди в домах престарелых в Москве вакцинировались от COVID-19.

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