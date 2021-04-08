Свыше 430 литров плазмы использовали для лечения пациентов с COVID-19 в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Более 430 литров антиковидной плазмы было использовано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области. Заготовка этой части крови началась еще в мае 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Данная плазма оказывает значительную помощь пациентам, которые переносят COVID-19 в тяжелой форме. Благодаря ей удается нейтрализовать вирус. Больше всего в плазме нуждаются медицинские учреждения Орехова-Зуева, Коломны, Люберец, Видного и Сергиева Посада.

Те, кто хочет спасти чью-то жизнь и стать донором, могут обратиться в станцию переливания крови, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пройти донацию можно ежедневно с 8 до 14 часов. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 305-77-00.

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