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ВОЗ ожидает от России дополнительную информацию о «Спутнике V»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

ВОЗ ожидает от России дополнительную информацию о «Спутнике V»

Анастасия Волоснова

Общество

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет дополнительные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» для ее включения в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения. Об этом рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, ВОЗ находится на заключительном этапе рассмотрения заявки, но дату принятия окончательного решения пока не определили.

— Что касается вакцины Центра имени Н. Ф. Гамалеи, то нам все еще нужно больше информации. Мы пока еще не находимся на заключительной стадии, — отметила Харрис.

Она добавила, что ВОЗ также рассматривает китайские вакцины Sinovac и Sinopharm, решение по которым примут в конце апреля 2021 года, сообщает ТАСС.

На одном из предыдущих брифингов представители ВОЗ заявили, что в организацию не поступил полный пакет данных о «Спутнике V». Сейчас в список препаратов для экстренного применения включена американская вакцина компании Pfizer, препарат британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина американской фирмы Janssen.

Ранее стало известно, что Россия и Германия начали обсуждать закупку «Спутника V».

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