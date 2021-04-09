Минздрав РФ выдал разрешение на исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н», разработкой которой занимается Центр «Вектор». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в государственном реестре разрешений на проведение исследований министерства.
Уточняется, что специалисты проведут первую и вторую фазу исследований. Клинические испытания препарата будут проходить с 8 апреля по 30 сентября 2021 года.
В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Все медицинские работы будут проходить в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.
Ранее стало известно, что Россия и Германия начали обсуждать закупку вакцины от коронавируса «Спутник V».
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