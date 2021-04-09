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Еще 9150 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 9150 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 9150 новых случаев коронавируса выявили в 83 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 9 апреля.

Среди новых пациентов 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 402 человека, вылечились 9662 пациента.

Еще 9150 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству новых пациентов с коронавирусом продолжает лидировать Москва, где выявили 2421 новый случай. Санкт-Петербург находится на втором месте, так как в городе за сутки выявили 703 новых случая коронавируса. На третьем месте — Московская область, где зафиксировали 594 пациента с коронавирусом.

Еще 9150 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в 85 регионах России выявлено 4 623 984 случая COVID-19. Скончались от коронавируса 102 247 человек, вылечились от инфекции 4 248 700 пациентов.

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