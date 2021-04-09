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Российские власти обсудят вопрос ограничения полетов в Турцию из-за COVID-19
Фото: Pexels

Российские власти обсудят вопрос ограничения полетов в Турцию из-за COVID-19

Иван Юминов

Туризм

Оперативный штаб обсудит на заседании с участием Министерства транспорта, Росавиации и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники в пятницу, 9 апреля.

— Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции, — рассказал один из собеседников издания.

Федеральный чиновник, с которым пообщались журналисты, заявил о том, что обсуждение этой меры связано с желанием не допустить завоза в Россию новых штаммов COVID-19.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости новых мер против волны COVID-19 из Европы.

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Турциякоронавирусоперативный штаб
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